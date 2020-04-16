У столиці Словаччини відкрили карантинне містечко для безхатченків

У словацькій столиці 16 квітня відкрили карантинне містечко для безпритульних людей. Як повідомляє мерія Братислави, головна мета – забезпечити охорону під час епідемії COVID-19 найбільш ризиковій соціальній групі – безхатченкам.

«Тим, що ми оберігаємо цю групу, ми захищаємо інших братиславців і громадське здоров’я з тим, щоб ця інфекція не поширювалась у місті», – зазначив мер словацької столиці Матуш Валла.

Наразі карантинне містечко може прийняти 50 людей. Як повідомляють словацькі ЗМІ, в Братиславі живе близько 4 тисяч людей без дому. Серед них досі не був зареєстрований жодний випадок інфікування коронавірусом. У разі потреби карантинне містечко в Братиславі зможе надати притулок 230 безхатченкам.

Як повідомляє міністерство охорони здоров’я Словаччини, 16 квітня кількість інфікованих коронавірусом зросла на 114 людей, загальна кількість хворих на COVID-19 сягyeла кількості 977. Також сьогодні двоє інфікованих людей померли: жінка у місті Пряшів, чоловік у Братиславі. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусної інфекції досягла у Словаччини восьми людей, вилікувано від інфекції 167 людей.