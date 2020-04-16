Японський препарат проти COVID-19 тестуватимуть у Чехії

Японський препарат «Фавіпіравір» (Favipiravir) розпочнуть тестувати в Чехії. Як наголосив у твітері чеський міністр закордонних справ Томаш Петршічек, «дипломатичні переговори закінчилися, ліки вже в дорозі до Чеської Республіки. Разом із ними і надія для всіх хворих. Дякую Японії і нашим дипломатам, які над цим пильно працювали».



Міністерство охорони здоров’я Чехії підтвердило, що «лікувальний препарат «Фавіпіравір» призначений для пацієнтів у Чеській Республіці, в яких була підтверджена інфекція коронавірусу, які перебувають у шпиталі, і стан їхнього здоров’я вимагає штучної легеневої вентиляції».

Як повідомляють чеські ЗМІ, Чеська Республіка отримала частину препарату безкоштовно, частину купуватиме в Японії.

За інформацією міністерства охорони здоров’я Чехії, станом на кінець дня 15 квітня в країні було зареєстровано 6301 особу, інфіковану коронавірусом. Від початку місяця кількість інфікованих зросла на 2443 особи. Найбільше інфікованих серед людей віком від 75 до 85 років.