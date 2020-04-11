Через COVID-19 Москва запроваджує «цифрові перепустки» для поїздок

Влада російської столиці Москви через поширення коронавірусної інфекції запроваджує так звані «цифрові перепустки» для пересування з використанням транспорту. Перепустку треба буде оформлювати для будь-якого пересування з використанням транспортних засобів – це стосується і поїздок у громадському транспорті, і поїздок у власній машині, і на таксі. Багаторазові перепустки матимуть співробітники, присутність яких на робочому місці «є абсолютно необхідним».

Система перепусток наразі не стосується піших виходів із дому, але при цьому треба буде дотримуватися інших правил загальної самоізоляції.

Станом на ранок 11 квітня в Росії діагностовано понад 13 з половиною випадків захворювання на COVID-19. За останню добу в цій країні виявили 1667 випадків коронавірусної інфекції, з них понад тисяча – в Москві. Столиця Росії лідирує і за загальною чисельністю хворих – їх там понад вісім тисяч.