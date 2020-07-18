Число інфікованих коронавірусом у світі перевищило 14 мільйонів. ВООЗ повідомила про рекордний приріст за добу

Число офіційно зареєстрованих випадків захворювання коронавірусною інфекцією в усьому світі з початку пандемії перевищило 14 мільйонів. Такі дані наводить Університет Джонса Гопкінса.

Померли від COVID-19 понад 600 тисяч людей, 7,8 мільйона одужали.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про прискорення зростання захворюваності: за останню добу було зафіксовано 237 743 випадки захворювання, що стало рекордом із початку пандемії. Попереднє максимальне значення (трохи більш як 230 тисяч) було досягнуто 12 липня.

Позначка в 1 мільйон хворих на COVID-19 була досягнута 2 квітня, 5 мільйонів – 20 травня, 10 мільйонів – 27 червня.

Найбільша кількість випадків зафіксовані в США (3,7 мільйона), Бразилії (2 мільйони) і Індії (1 мільйон). У цих же країнах в останні тижні відбувається найбільше зростання захворюваності – кілька десятків тисяч нових випадків щодня.