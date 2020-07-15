Число інфікованих COVID-19 росіян наблизилося до 750 тисяч

Число росіян, які захворіли на коронавірусну інфекцію нового типу з початку епідемії станом на ранок 15 липня наблизилося до 750 тисяч і становить 746 359, повідомив штаб боротьби з поширенням хвороби.

За добу зареєстровано 6422 нових випадків інфікування вірусом. Одужали 10 424 людини. Померли 156 пацієнтів.

З початку епідемії одужали 523 249 осіб. Згідно з оперативними даними, померли за весь час 11 770 людей.

У світі число випадків зараження перевищило 13 мільйонів 300 тисяч. Росія за кількістю хворих перебуває на четвертому місці після США, Бразилії та Індії, за кількістю померлих – на 11-му.