У Росії за добу від COVID-19 померли майже 200 людей

У Росії за останню добу померли від коронавірусної інфекції 197 людей, свідчать оприлюднені 6 червня дані урядового штабу боротьби з COVID-19.

За добу медики виявили 8 тисяч 855 нових інфікованих коронавірусом, загальне число таких людей сягнуло 458 тисяч 689.

Також влада Росії твердить, що вже одужала понад 221 тисяча людей, а тестів у країні було проведено понад 12,3 мільйона.

Росія є третьою державою світу за числом інфікованих. За даними, які наводить університет Джонса Гопкінса, Росію випереджають Бразилія (майже 615 тисяч випадків) та США (майже 1,9 мільйона випадків). Водночас за числом померлих від COVID-19 Росія обіймає 14-те місце, поступаючись показникові Нідерландів (6009 смертей при 47 тисячах інфікованих).