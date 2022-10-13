CPJ закликає владу оперативно розслідувати переслідування членів команди журналіста Михайла Ткача

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає владу оперативно розслідувати переслідування команди «Української правди» та перешкоджання професійній діяльності журналіста Михайла Ткача.

«Українська влада має оперативно розслідувати нещодавнє переслідування членів розслідувальної групи «Української правди» і забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ», – повідомляє CPJ у твіттері.

11 жовтня Михайло Ткач заявив про перешкоджання журналістській діяльності через візит невідомих до водія його команди. За його словами, додому до водія знімальної групи прийшли шестеро чоловіків: четверо з них були у військовій формі, двоє – в чорному одязі. Один із них, за словами Ткача, назвався поліцейським та повідомив, що водій 10 жовтня став винуватцем ДТП і залишив місце пригоди. Чоловіки розпитували дружину водія про те, ким він працює, чи є журналістом, чи працює з Михайлом Ткачем і де розташований офіс журналіста та «Української правди». Донька водія зв'язалась із батьком телефоном, щоб він поговорив із «гостями», але ті одразу пішли.

Михайло Ткач напрямку пов'язує цей інцидент зі своєю професійною діяльністю, зокрема з публікацією його розслідуванням «Форсаж під час війни».



«Закликаю правоохоронні органи відреагувати. Ми неодноразово писали заяви про перешкоджання журналістській діяльності, і вони можуть легко встановити, чи дійсно є якісь провадження стосовно цього водія чи це просто спроба залякати мене через людей, з якими ми працюємо», – заявив журналіст.