У Києві представлять книгу кримськотатарського письменника Бекіра Аблаєва «Тривожні часи»

У Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого в Києві 9 грудня відбудеться презентація книги кримськотатарського письменника, члена громадської організації «Кримська сім’я» Бекіра Аблаєва «Тривожні часи».

Початок презентації о 14:30, повідомляють організатори.

На захід запрошені посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, представники дипломатичних посольств, лідери кримськотатарського народу, народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров.

Бекір Аблаєв – викладач історії Криму для вихованців культурного центру «Кримстка сім’я», автор шести книг: «Пригоди Тімки», «Розповіді мого діда», «Неймовірні пригоди Хайсерчика», «Ковток чистого повітря», «Чекай мене, море!» та «Тривожні часи».

Остання книга є збіркою оповідань і есе про Крим і кримських татар, про депортацію кримськотатарського народу, перші роки життя на чужині і повернення кримських татар на історичну батьківщину.