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08 Грудень 2018, Київ 15:08
Новини | Суспільство

У Києві представлять книгу кримськотатарського письменника Бекіра Аблаєва «Тривожні часи»

Презентація книги відбудеться у Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого

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У Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого в Києві 9 грудня відбудеться презентація книги кримськотатарського письменника, члена громадської організації «Кримська сім’я» Бекіра Аблаєва «Тривожні часи».

Початок презентації о 14:30, повідомляють організатори.

На захід запрошені посол Туреччини в Україні Йонет Джан Тезель, представники дипломатичних посольств, лідери кримськотатарського народу, народні депутати України Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров.

Бекір Аблаєв – викладач історії Криму для вихованців культурного центру «Кримстка сім’я», автор шести книг: «Пригоди Тімки», «Розповіді мого діда», «Неймовірні пригоди Хайсерчика», «Ковток чистого повітря», «Чекай мене, море!» та «Тривожні часи».

Остання книга є збіркою оповідань і есе про Крим і кримських татар, про депортацію кримськотатарського народу, перші роки життя на чужині і повернення кримських татар на історичну батьківщину.

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