Російські силовики шукають авторів «сепаратистського» напису на муралі Путіна в Криму

Російські силовики шукають авторів напису, який у ніч на 21 травня з’явився в окупованому Сімферополі на муралі із зображенням російського лідера Володимира Путіна. Як повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, місце, де розміщений напис, оточене російськими силовиками, поруч з будівлею по вулиці Олександра Невського багато поліцейських і людей у цивільному.

На зображенні Путіна видно трафаретний напис «ФСБ, давай пограємо? Е2 – Е4 (стандартний перший хід у шахах – ред.).Тепер твій хід, с…» Відповідальність за появу напису взяла на себе «Telegram-партія незалежності Криму «Суверенний Крим», яка досі не була відома широкому загалу.

«Сьогодні вночі невідомі покидьки, віроломно, але з оголошенням війни розмалювали пам’ятку архітектури і мистецтва, об'єкт всесвітньої спадщини – високохудожню фреску, присвячену Імператору Володимиру, датовану MMXV роком (це 2015 рік у звичному написанні – ред.) від Різдва Христового, нахабно приписавши в цю історію нашу партію. Негідники, вирішили підставити нас такою банальною, вже класичною, майданною провокацією, спрямованою на руйнування всього і вся і назавжди. Ми б ніколи не чіпали святе, особливо у вівторок», – напис такого змісту з’явився в Telegram-каналі «Суверенний Крим».

Організація «Суверенний Крим», як ідеться в її Telegram-каналі, виступає за «суверенітет Кримського півострова», критикує дії Росії, яка «використовує Крим як військову базу, піддаючи кримчан загрозам і санкціям», і виступає за громадянські і політичні свободи, міжнародні зв'язки Криму з розвиненими країнами, скасування цензури.