Підконтрольний Росії суд визнав винними 19 осіб в організації азартних ігор в анексованому Криму – ЗМІ

Підконтрольний Росії суд визнав винними 19 осіб в організації азартних ігор на території анексованого Криму. Про це російському інформаційному агентству «ТАСС» повідомили в прес-службі Слідчого комітету сусідньої Росії.

«Зібрані слідчими органами Слідчого комітету Росії у Севастополі докази визнані судом достатніми для винесення обвинувального вироку 19 учасникам групи, серед яких жителі Сімферополя, Севастополя і громадяни України. Залежно від ролі кожного, вони визнані винними в незаконній організації і проведенні азартних ігор організованою групою з отриманням доходу в особливо великому розмірі, а також в організації та участі в злочинному співтоваристві», – повідомили в прес-службі російського відомства.

У повідомленні уточнюється, що підконтрольний Росії суд призначив 14 фігурантам не пов'язані з позбавленням волі покарання, а інших п'ятьох засудив до позбавлення волі на терміни від 5,5 до 13 років.

«Також, згідно з рішенням суду, вони зобов'язані виплатити штрафи в розмірі від 500 тисяч до 1,5 мільйона рублів (від 199 тисяч гривень – ред.)», – підсумували в Слідкомі.

На момент публікації новини підтвердження цієї інформації від прес-служби Слідчого комітету в анексованому Росією Криму не було. Позиції обвинувачених у цій справі наразі немає.