ДПСУ: громадянин намагався вивезти номерні пломби ЦВК України з окупованого Донбасу

Прикордонники донецького прикордонного загону виявили номерні пломби Центральної виборчої комісії України в одному з автомобілів, який їхав з непідконтрольної українському уряду території Донбасу через пропускний пункт «Новотроїцьке», повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві заявили, що громадянина передали співробітникам Служби безпеки України «для з’ясування обставин».

Наразі в Україні наближається старт виборчої кампанії – навесні відбудуться президентські вибори, а восени – парламентські.