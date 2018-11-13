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13 Листопад 2018, Київ 18:21
Новини | Події

ДПСУ: громадянин намагався вивезти номерні пломби ЦВК України з окупованого Донбасу

У ДПСУ заявили, що громадянина передали співробітникам Служби безпеки України «для з’ясування обставин»

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Прикордонники донецького прикордонного загону виявили номерні пломби Центральної виборчої комісії України в одному з автомобілів, який їхав з непідконтрольної українському уряду території Донбасу через пропускний пункт «Новотроїцьке», повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві заявили, що громадянина передали співробітникам Служби безпеки України «для з’ясування обставин».

Наразі в Україні наближається старт виборчої кампанії – навесні відбудуться президентські вибори, а восени – парламентські.

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