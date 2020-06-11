ЦВК уможливила голосування вимушених переселенців на місцевих виборах

Центральна виборча комісія 11 червня затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання. Відповідна постанова ЦВК набирає чинності з 1 липня 2020 року.

«Чимала кількість громадян України (понад 1 мільйон осіб) не мала можливості реалізувати своє право голосу», – відзначають у ЦВК.

Ідеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. Також новий порядок регулює можливість голосування виборців, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, і вони набули право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання.

«Відтак, цим Порядком, зокрема, передбачено, що орган ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для цього такому виборцю необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем свого фактичного проживання на території України із заявою:

– щодо включення до ДРВ – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;

– щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання», – ідеться в повідомленні ЦВК.

Таку заяву можна подавати у міжвиборчий період та в перші п’ять днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше, ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ.

«Таким чином, з моменту набуття чинності цим Порядком відсутність у громадянина України зареєстрованого місця проживання припинить бути перешкодою для його участі у голосуванні як під час проведення загальнодержавних, так і місцевих виборів. Відтак, у формуванні депутатського корпусу різних рівнів зможуть взяти участь додатково понад мільйон громадян України», – повідомляє ЦВК.

«Центральна виборча комісія намагається послідовно створювати умови для забезпечення реалізації виборчих прав громадян України… Тепер кожен із них безвідносно до місця своєї реєстрації або навіть за її відсутності, за умови проходження простого алгоритму, може взяти участь у виборах. В тому числі й органів місцевого самоврядування у територіальній громаді, де він фактично проживає», – наголосив голова ЦВК Олег Діденко.

Дотепер вимушені переселенці з окупованих територій Донбасу та Криму не могли проголосувати на місцевих виборах у громадах, де вони фактично проживають. Так само вони не могли обрати депутата Верховної Ради в мажоритарному окрузі, отримуючи лише бюлетень для голосування з загальнонаціональному багатомандатному окрузі, тобто за партійними списками.