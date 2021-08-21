ЦВК: провести місцеві вибори в прифронтових місцевостях на сході України знову неможливо

Центральна виборча комісія України повідомила 20 серпня з посиланням на відповіді Донецької й Луганської обласних державних адміністрацій і військово-цивільних адміністрацій, що підготувати і провести 31 жовтня перші місцеві вибори в окремих територіальних громадах цих регіонів і далі неможливо.

За цим повідомленням, у відповідях мовиться, що по всій лінії розмежування спостерігаються прицільні обстріли населених пунктів із боку противника, провокації, дистанційні мінування, підпали сухостою тощо, а також невідведені важкі озброєння, що не дає можливості гарантувати 100-відсоткову безпеку для мешканців під час проведення виборів.

Таким чином, враховуючи висновки командування ООС, ГУ Служби безпеки України і Національної поліції в Донецькій і Луганській областях, за результатами робочої наради всіх належних відомств у справі проведення місцевих виборів Донецька і Луганська ОДА-ВЦА «встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян і уникнути терористичної загрози під час організації і проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької і Луганської областей», мовиться в повідомленні.

До переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області і 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.

У ЦВК нагадали, що так само зверталися до Донецької і Луганської ОДА-ВЦА з аналогічними зверненнями напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року і березні 2021 року.

ЦВК нагадує, що ще в червні звернулася до комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування з приводу необхідності законодавчо врегулювати порядок, як вирішувати питання про неможливість проведення виборів, у разі, якщо буде встановлена неможливість забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів на окремих територіях, а також із приводу того, як визначати критерії для ухвалення такого рішення.

Центрвиборчком наголошує, що питання щодо проведення перших місцевих виборів на вказаних територіях перебуває на її контролі, і в разі отримання позитивних висновків від компетентних органів, зокрема, щодо безпекової ситуації, невідкладно буде вживати всіх необхідних заходів для призначення і подальшої організації підготовки і проведення виборів.

Раніше в ЦВК звертали увагу на правову невизначеність у питанні про призначення місцевих виборів на прифронтових територіях, де їхнє проведення за умов тривалого збройного конфлікту могло б поставити під загрозу життя і здоров’я виборців, членів територіальних і дільничних виборчих комісій, а також інших суб’єктів і учасників виборчого процесу таких місцевих виборів.

Зокрема, раніше суди вже скасовували постанови ЦВК про неможливість проведення таких виборів у таких місцевостях, хоча й «заднім числом», коли дата виборів уже була позаду, – посилаючись на те, що Центрвиборчком законодавчо не уповноважений самостійно вирішувати щодо можливості чи неможливості забезпечити підготовку і проведення місцевих виборів.