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19 жовтня 2020, Київ 20:32
Новини | Місцеві вибори в Україні

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК

Будівля, де розміщується Центральна виборча комісія України

Центральна виборча комісія України 19 жовтня достроково припинила повноваження Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії.

«Комісія встановила, що зазначена ТВК у встановлений законодавством термін не вжила заходів для забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій-суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що, у свою чергу, порушує їхні права і права виборців», – повідомляє пресслужба ЦВК.

Крім того, ЦВК зобов'язала Івано-Франківську обласну ТВК після формування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів і буклетів.

Також ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин і відповідного реагування у разі виявлення підстав.

Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

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