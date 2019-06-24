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25 Червень 2019, Київ 00:51
Новини | Політика

ЦВК відмовила в реєстрації Шарію та Литвину

Володимир Литвин дивиться пресконференцію експрезидента України Віктора Януковича під час засідання Верховної Ради України, архівне фото

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Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня відмовила в реєстрації кандидатом у народні депутати України відеоблогеру Анатолію Шарію, включеному до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під №1 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, оприлюдненому за результатами чергового засідання під головуванням Тетяни Сліпачук.

«Відмовлено в реєстрації 26 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування», – також інформує комісія. Серед цих кандидатів є і колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин, який балотувався у ОВО 65 у Житомирській області.

Всього станом на 24 червня ЦВК зареєструвала 2 335 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 18 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

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