У ЦВК повідомили, коли встановлять результати президентських виборів

У Центральній виборчій комісії повідомили, коли планують встановити офіційні результати чергових виборів президента України, що відбулися 31 березня, – як повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ секретаріату Центрвиборчкому, це передбачається зробити на засіданні ЦВК, що відбудеться 7 квітня, орієнтовно о 12-й годині.

За результатами підрахунків голосів виборців, які вже завершили в ЦВК, але які ще не мають статусу офіційних, голосування 31 березня не визначило переможця, і президент буде обраний за результатами повторного голосування (неформально відомого як «другий тур») щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів. За наявними даними, до бюлетеня будуть включені комік Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. В день виборів, за цими даними, Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів виборців, Порошенко 15,95 відсотка. Відповідно до законодавства, повторне голосування («другий тур») має відбутися 21 квітня.

Встановлення офіційних результатів голосування в день виборів необхідне для продовження виборчого процесу: офіційного призначення повторного голосування («другого туру»), початку агітаційних кампаній кандидатів тощо.