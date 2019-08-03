ЦВК зареєструвала 191 обраного 21 липня мажоритарника зі 199

Центральна виборча комісія на засіданні 3 серпня визнала обраним 31 депутата Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України. Окрім того, Комісія внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919», – ідеться в повідомленні.

У цілому 21 липня відбулося голосування в 199 одномандатних округах із загалом 225. Депутати від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (у Криму та в частині Донбасу), будуть обрані після звільнення цих територій.

До 5 серпня ЦВК має оголосити офіційні результати виборів.