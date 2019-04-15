На другий тур виборів президента України зареєстровано 2,7 тисячі спостерігачів

У понеділок Центральна виборча комісія України завершила реєстрацію спостерігачів на другий тур президентських виборів.

«Загалом зареєстровано 2,7 тисячі офіційних спостерігачів від 20 міжнародних організацій і 21 іноземної держави» – повідомили у ЦВК.

Центрвиборчком зареєстрував 345 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України: 2 – від США, 3 – від В'єтнаму, 3 – від Європейського Союзу, 5 – від Польщі, 2 – від Франції, 6 – від ПАРЄ, 2 – від Японії, 3 – від Литви, 2 – від Австрії, 19 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин США, 4 – від Міжнародного експертного центру виборчих систем (ICES), 2 – від Йорданії, 3 – від європейського парламенту, 10 – від Комітету «За відкриту демократію», 3 – від Канади, 185 – від БДІПЛ ОБСЄ, 32 – від Світового конгресу українців, 43 – від міжнародної неурядової організації CANADEM, 6 – від Парламентської асамблеї організації з безпеки та співробітництва в Європі, 10 – від Українського конгресового комітету Америки.

Комісія скасувала реєстрацію для п’яти офіційних спостерігачів

Крім того, розглянувши відповідні звернення, комісія скасувала реєстрацію п’яти офіційних спостерігачів: 1 – від Національного демократичного інституту міжнародних відносин США, 2 – від Світового конгресу українців, 1 – від Комітету «За відкриту демократію», 1 – від БДІПЛ ОБСЄ.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.