НБУ вивчає можливість випуску власної цифрової валюти – Шевченко

Національний банк вивчає можливість випуску власної цифрової валюти – e-гривні, повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у фейсбуці.

«Національний банк України також продовжує вивчати можливість випуску власної цифрової валюти – е-гривні, досліджує її можливі сфери використання і потенційний попит на е-гривню», – заявив Шевченко.

За його словами, у 2016 році Україна однією з перших у світі почала вивчення можливості випуску цифрової валюти центрального банку (CBDC).

«У 2018 році було проведено пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі блокчейн. У результаті «пілоту» ми отримали багато як цікавих висновків, так і нових відкритих питань. Та це цілком нормально, враховуючи інноваційну природу CBDC. Ці питання наразі досліджуємо не тільки ми, а й інші центробанки», – додав Шевченко.

Він зазначив, що наприкінці 2020 року НБУ почав опитування учасників фінансового ринку для отримання експертних думок про перспективи запровадження е-гривні в Україні.