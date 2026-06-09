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Новини | Міжнародні

Росія: в Дагестані сталося три вибухи на газопроводі

Про причини вибухів не повідомляють
Про причини вибухів не повідомляють

У Кизилюрті в російському регіоні Дагестан сталися три вибухи на магістральному газопроводі й газорозподільній станції «Метан», повідомляють місцеві ЗМІ.

Виконувач обов’язків голови Дагестану Федір Щукін заявив, що постраждалих немає.

Про причини вибухів не повідомляють.

Місцева влада евакуювала понад 100 осіб із довколишніх будинків. Адміністрація Кизилюрта повідомила, що пожежа сталася на ділянці газопроводу між Гельбахом і Бавтугаєм.

На місці працюють екстрені служби. Подачу газу припинили, зараз догоряють залишки газу в трубі, додали в адміністрації.

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