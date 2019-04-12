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12 Квітень 2019, Київ 11:57
Новини | Міжнародні

Далай-ламу виписали з лікарні – AFP

Далай-лама був шпиталізований 9 квітня з інфекцією дихальних шляхів

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83-річного духовного лідера тибетських буддистів Далай-ламу виписали з лікарні в індійській столиці Нью-Делі, повідомив його помічник Тензін Такла в коментарі Agence France-Presse.

«Він був виписаний з лікарні о 8 годині ранку (за місцевим часом – ред.). Він почуває себе дуже добре», – сказав Такла.

Далай-лама був шпиталізований 9 квітня з інфекцією дихальних шляхів.

Найімовірніше, він ще кілька днів залишатиметься в Нью-Делі. Після цього духовний лідер Тибету повернеться до своєї резиденції біля індійського міста Дхармасала.

Китай приєднав Тибет в 1951 році, і Далай-лама перебуває у вигнанні за кордоном з 1959 року. Він закликає до більшої автономії для Тибету, але не до відновлення його незалежності.

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