В Узбекистані прорвало дамбу водосховища, тисячі людей евакуйовані

В Узбекистані 1 травня прорвало нещодавно збудовану дамбу Сардобінського водосховища на сході країни. Як передає Узбецька служба Радіо Свобода «Радіо Озодлик», після прориву дамби вранці п’ятниці влада евакуювала із довколишніх населених пунктів майже 12 тисяч людей.

На відеокадрах, які є у розпорядженні журналістів, видно прорив у одній з секцій бетонної конструкції заввишки 29 метрів, струм води рушив до сусідніх сіл.

Влада вже заявила, що це пошкодження послабило усю греблю і вона взагалі може повністю зруйнуватися.

На місце події прибуло керівництво Узбекистану.

Сардобінське водосховище почали будувати у 2010 році, а закінчили в 2017 році, воно вміщує 922 мільйони кубометрів води. Глибина водойми 28,8 метра.

Узбекистан також підписав контракт з Китаєм на 23 мільйони доларів на будівництво гідроелектростанції на місці греблі. Китайський гідроенергетичний проєкт планували завершити в 2022 році.