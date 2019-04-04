У віці 88 років у столиці Росії Москві помер російський режисер та сценарист Георгій Данелія, повідомила «Новой газете» його сім’я.​

У лютому Данелію шпиталізували із запаленням легень, згодом його ввели в стан штучної коми.

Данелія народився в грузинському Тбілісі (тоді – Тифліс) 25 серпня 1930 року. Він був режисером фільмів «Я крокую по Москві», «Міміно», «Кін-Дза-Дза» та сценаристом «Джентельменів удачі».

У 2014 році після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі Данелія в інтерв’ю виданню «Гордон» заявив: «Я щиро не розумію, що насправді відбувається. Але я надто люблю Україну, щоб залишатися осторонь». Тоді він сказав, що не підписував лист російської творчої інтелігенції на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна. Водночас він не підписував і лист із засудженням дій Росії.