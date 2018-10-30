Копенгаген звинувачує Іран у підготовці політичного вбивства на території Данії

Данія звинуватила Іран у підготовці вбивства іранського арабського опозиційного лідера на данській території.

Очільник данської розвідки Фінн Борч Андерсен заявив журналістіам, що чоловік із норвезьким паспортом та іранським корінням був затриманий після того, як його заарештували 21 жовтня в сусідній Швеції.

Його затримали за підозрою в допомозі підготовки нападу на лідера данської гілки ASMLA («Арабський рух боротьби за звільнення Ахваза»).

«Це абсолютно неприйнятно, що Іран чи будь-яка інша іноземна держава планує вбивство на данській землі. Подальші дії проти Ірану будуть обговорені в ЄС», – заявив прем’єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен у Twitter.

Голова МЗС Данії Андерс Самуельсен, зі свого боку, зазначив, що вирішив відкликати данського посла в Тегерані для консультацій.

Підозрюваний та Іран відкидають звинувачення. Речник МЗС Ірану назвав заяви данських посадовців «продовженням планів ворогів нанеси шкоду іранським відносинам з Європою в критичний час».

Тегеран раніше критикував присутність у Данії членів ASMLA, які виступають за відокремлення частини іранської провінції Хузестан.