Данілов заперечив відновлення роботи російської мережі супермаркетів в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав відновлення роботи в Україні російської мережі супермаркетів Mere «одним із фейків».

«Хлоп, який колись працював в якійсь інституції, каже, що вони мають бажання відкривати там 40 (супермаркетів – ред.)... Послухайте, я вже казав меру Миколаєва: хоча би один відкриється, я побачу, що він буде робити? І там ще в одному місті – у Павлограді – нібито казали. Коли дали команду перевірити, то нічого там немає. Повірте, ми відслідковуємо всі ці речі», – сказав секретар РНБО в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Данілов назвав такі повідомлення однією зі «складових гібридної війни, яка відбувається кожного дня».

У серпні колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко повідомив виданню Liga.net, нібито мережа «вже запустилася в Нікополі та Павлограді (Дніпропетровська область)» і має плани відкрити 40 супермаркетів в Україні до кінця року.

Mere – проєкт власників російської мережі «Світлофор», яка належить бізнесменам з Красноярська, Сергію та Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як «жорсткий дискаунтер» і пропонує нижчі ціни порівняно з конкурентами. Чотири магазини мережі працюють у Німеччині. Також Mere працює в Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії. До 2020 року працювала в Миколаєві.