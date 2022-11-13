Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов очікує, що після війни держава буде більше звертати увагу на прояви агресивності до України.

«Я більш, ніж впевнений, що після цієї війни, яка буде для нас обов'язково переможною, держава буде більш ретельно звертати увагу на всі ці речі..Останні 30 років, на жаль, ми були занадто демократичними щодо тих людей, які проявляли агресивність до України», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, кожен випадок тієї чи іншої співпраці з окупантами буде розглядатися окремо.



«Якщо людина свідомо займалася цими питаннями (колабораційною діяльністю – ред.), якщо вона була переконана, що Росія для неї є її батьківщиною, має до неї певний стосунок, то, звичайно, вони мають збирати валізи і їхати. Якщо була якась інша ситуація, якщо людина не скоїла ніяких злочинів, то ми абсолютно толерантно до цього маємо ставитися», – сказав він.

За даними СБУ, з початку повномасштабної агресії РФ спецслужба викрила понад 700 осіб, яких підозрюють у колабораційній діяльності, кримінальні провадження щодо 268 колаборантів вже передали до суду, стосовно 53 із них – винесені судові рішення.