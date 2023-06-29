Данілов: Україна забезпечує себе «певним обсягом» зброї власного виробництва

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна забезпечує себе «певним обсягом» зброї власного виробництва, але «це не так багато, як хотілося б».



«Ми забезпечуємо себе певним обсягом продукції, але це не так багато, як хотілося б з урахуванням того, що ворог великий, підступний і має величезну кількість зброї після СРСР», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, робота йде максимально активно.

«Підприємства ВПК набирають обертів. Але протягом тривалого часу ця галузь не була в пріоритеті, то не так просто це все зараз повертати. Що стосується нашої ракетної програми, програми боєприпасів, виробництва бойових дронів, це зрушилось з мертвої точки», – додав Данілов.

Днями президент України Володимир Зеленський звільнив гендиректора державного концерну «Укроборонпром» Юрія Гусєва. Його наступником став Герман Сметанін, який дотепер був керівником харківського Заводу імені Малишева.