Данія заарештувала трьох іранців, яких звинувачують у шпигунстві на користь Саудівської Аравії

Служба безпеки і розвідки Данії повідомила про затримання трьох членів іранського сепаратистського руху за підозрою у шпигунстві на користь Саудівської Аравії в Данії.

Троє членів групи «Арабський рух боротьби за звільнення Ахваза» здійснювали шпигунську діяльність з 2012 до 2018 року, йдеться в заяві спецслужби Данії.

Повідомляється, що ці троє людей «серед іншого зібрали інформацію про людей в Данії і за кордоном і передали цю інформацію в саудівську розвідувальну службу».

Слухання щодо утримання затриманих під вартою відбудеться 4 лютого.

«Це дуже серйозний випадок, коли Саудівська Аравія та Іран принесли своє суперництво у Данію», – сказав голова Служби безпеки і розвідки Данії Фінн Борх Андерсен.

За словами Андерсена, справа пов’язана з операцією поліції від 2018 року щодо ймовірної змови вбити одного або декількох супротивників іранського уряду. Данська розвідка також зажадала заочного арешту співробітника іранської розвідки, якого вважають пов’язаним зі змовою. Під вартою в Данії у цій справі нині перебуває громадянин Норвегії іранського походження, Тегеран заперечує будь-який зв’язок.

Тегеран раніше критикував присутність у Данії членів ASMLA, які виступають за відокремлення частини іранської провінції Хузестан.

Іран вважає цю групу терористичною організацією і звинувачує в нападі у вересні 2018 року на військовий парад, в результаті якого загинули щонайменше 25 людей у столиці Хузестану Ахвазі.