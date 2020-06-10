Посольство України засудило Danone за рекламу з «посіпакою кремлівських терористів»

Посольство України у Франції засудило дії представництва французької компанії Danone Russia через вихід рекламного ролика з російським актором Михайлом Пореченковим, що перебуває в розшуку в Україні у справі про «терористичний акт або погрозу його вчинення».

«Великий бізнес має бути відповідальним. Комерційна доцільність не привід забувати про моральність. Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує?», – йдеться в заяві посольства у фейсбуці ввечері 9 червня.

Оприлюднення рекламного ролика з Пореченковим викликала критику на адресу Danone.

В українському представництві компанії заявили, що їм прикро через ситуацію, що склалась, але вони не можуть «впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, зокрема і Росії».

Служба безпеки України в 2015 році оголосила Пореченкова у розшук.

Російського актора підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або погроза його вчинення).

30 жовтня 2014 року російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому підтримуваними Росією силами Донецьку. На сайтах сепаратистів було поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета. З ролика не видно, куди цілив цей громадянин Росії, сам він у соцмережах переконував, що «не стріляв у людей». Крім того, Держкіно у 2015 році заборонило показ 69 фільмів із участю російського актора Пореченкова.