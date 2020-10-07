Богдан Данилишин зняв свою кандидатуру з виборів президента НАНУ 

Наймолодший академік Національної академії наук України, колишній міністр економіки України, голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин зняв свою кандидатуру із виборів президента НАНУ. Про це він повідомив Радіо Свобода після того як Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Данилишина «щодо незаконності проведення виборів президента та Президії НАН України 6-9 жовтня 2020 року».

«Не бачу сенсу, за таких умов, брати участь у виборах. Я хотів захистити українську науку, хотів, щоб вибори перенесли на весну, оголосили повторний конкурс і знайшли кандидатів до 65 років», – сказав Данилишин у коментарі Радіо Свобода.

Своє звернення до суду від 29 вересня Богдан Данилишин пояснив тим, що «проведення загальних зборів Академії за умов, визначених рішенням президії – по відділеннях, де все буде під контролем чинної президії, ставить під сумнів сам принцип виборності і рівного доступу кандидатів у президенти бути обраними на цю посаду».

Президія НАН у відповідь звинуватила Богдана Данилишина у «дискримінації за віковою ознакою», а 6 жовтня пресслужба НАНУ розповсюдила повідомлення, що оскільки Окружний адміністративний суд Києва відхилив позов Данилишина, то «перешкоди у проведенні 7-9 жовтня виборчої сесії Загальних зборів Академії відсутні».

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Богдан Данилишин у коментарі Радіо Свобода сказав, що відкидає звинувачення у «приниженні і дискримінації за віковою ознакою», бо «поважає Академію, де є багато вчених світового рівня». Натомість, він вважає, що «відбувається дискримінація молодих».

«Патона обрали, коли йому було 42 роки, а у нас зараз середній вік академіків НАН України – 77,1. Десять років тому я прийшов, мені було 44 – я був наймолодшим, а тепер мені 55 – і я ще наймолодший. Нічого не міняється», – сказав Данилишин.

7-9 жовтня у Національній академії наук уперше за понад пів століття проходять вибори президента на альтернативній основі. Через епідемію коронавірусу вибори не проходитимуть у одній великій залі, де мали зібратися усі академіки та члени-кореспонденти НАН, а у різних приміщеннях по відділеннях Академії. Лічильна ж комісія працюватиме на одній локації – згідно із статутом НАНУ. У списку кандидатів без Богдана Данилишина – чотири кандидати. Це хімік Владислав Гончарук, фізик Анатолій Загородній, біохімік, імунолог Сергій Комісаренко і матеріалознавець Володимир Семиноженко.