У Львівському аеропорту вшанували героїзм українських «кіборгів»

У Львівському аеропорту вшанували українських військовослужбовців, які з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року обороняли Донецький аеропорт. Вони захищали його протягом 242 днів. Бої закінчилися повним руйнуванням обох терміналів.

Оскільки в Україні до 24 січня оголошений посилений карантин, то не було традиційно усього складу військового оркестру Національної академії Сухопутних військ. Двоє військових музикантів виконали сигнал «Шана» на честь захисників Донецького аеропорту і в пам’ять про загиблих «кіборгів».

«Сьогодні виконали сигнал «Шана» з нагоди шостої річниці незламності українських героїв, їхнього духу, які показали свою відданість незалежності України, територіальній цілісності української держави, пам’яті героїв, які загинули і які живі», – каже військовий диригент Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного Богдан Катриняк.

Найзапекліші бої припали на січень 2015 року. Семеро мешканців Львівської області загинули, обороняючи Донецький аеропорт. Це Петро Яцків, Андрій Грицан, Любомир Подфедько, Богдан Здебський, Петро Савчук, Іван Альберт та Олександр Бондар.

20 січня бойовики підірвали новий термінал Донецького аеропорту, який перетворили в руїну. Українські «кіборги» 20 січня називають днем пам’яті захисників летовища.

Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських військових, поранені понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, частину – посмертно.