Суд заарештував керівника Державної служби зайнятості

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень для виконувача обв’язків голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Суд обрав запобіжні заходи посадовцям Державної служби зайнятості та посереднику, затриманим 17 травня під час отримання 480 тисяч гривень від підприємця, ідеться в повідомленні.

«Заступнику керівника управління Державної служби зайнятості обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливість внесення застави у 9,6 мільйона гривень. Посередник на час слідства перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом», – вказує ДБР у Facebook.

«За даним слідства, службові особи Державної служби зайнятості налагодили схему із систематичного вимагання та одержання коштів у вигляді «відкатів» від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснювали будівельні та ремонтні роботи центрів зайнятості в регіонах, зокрема, Житомирського міського центру зайнятості. Слідчі Київського теруправління ДБР повідомили їм про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкції вказаної статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років», – інформує Державне бюро розслідувань.

17 травня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що військова прокуратура затримала групу посадовців на чолі з виконувачем обов’язків голови Державної служби зайнятості Валерієм Ярошенком за відкати при будівництві об‘єктів соціального призначення.