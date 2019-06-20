ДБР проводить обшуки в Міністерстві охорони здоров’я

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у Міністерстві охорони здоров’я в рамках розслідування справи щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію Національного інституту раку. Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила у Facebook 20 червня.

«Державним бюро розслідувань проводяться обшуки у Міністерстві охорони здоров'я і ДП «Державний будівельний центр МОЗ» в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні», – написала Варченко.

За її даними, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МОЗ, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «Державний будівельний центр МОЗ» та службовими особами приватних підприємств, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Ідеться про кошти, виділені урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському районі міста Києва».

Досудове розслідування триває, вказано в повідомленні.