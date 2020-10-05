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05 жовтня 2020, Київ 12:47
Новини | Події

На хабарі за умовно-дострокове звільнення затримали посадовця виправної колонії в Одесі – ДБР

Повідомляється, що посадовець вимагав та одержав через посередника 1200 доларів від родича засудженого (фото ілюстративне)

У Державному бюро розслідувань повідомили, що правоохоронці затримали 4 жовтня одного із керівників Одеської виправної колонії № 14 «під час одержання неправомірної вигоди».

«За попередньою інформацією, посадовець вимагав та одержав через посередника неправомірну вигоду у сумі 1200 доларів США від родича засудженого, який відбуває покарання у зазначеній установі, за позитивне вирішення питання щодо його умовно-дострокового звільнення. 4 жовтня 2020 року службову особу держустанови затримано в порядку статті 208 КПК України, а також проведено обшук автомобіля та службових приміщень виправної колонії. Предмет неправомірної вигоди вилучено», – йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що під час передачі грошей правоохоронці намагалися затримати посередника, проте він почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі.

Інкримінована підозрюваному атаття, кажуть в ДБР, передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

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