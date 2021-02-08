ДБР підозрює двох черкаських поліцейських у катуванні

Державне бюро розслідувань підозрює двох черкаських поліцейських у катуванні.

За даними слідства, 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у місці Городище. До гаража зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка до сектору поліції, де двоє старших дільничних намагались відібрати пояснення з приводу крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.

«З метою одержання зізнання у вчиненні злочинів двоє зазначених поліцейських у службовому кабінеті почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Після чого, для подолання опору, на потерпілого вдягли кайданки та завдали удари руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу», – заявили в ДБР.

У відомстві інформують, що постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді забою м’яких тканин обличчя, голови та спини, «травматичного видалення зубів» верхньої щелепи.

Кримінальне провадження відкрите за статтею про катування за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.