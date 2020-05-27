ДБР завершило досудове розслідування щодо двох черкаських ексуддів у «справах Майдану»

Слідчі Управління з розслідування «справ Майдану» Державного бюро розслудвань завершили досудове розслідування щодо двох колишніх суддів Сосновського районного суду міста Черкаси, які виносили непідсудні рішення під час Революції гідності, повідомила 26 травня пресслужба відомства.

«Слідством встановлено, що колишні судді – зараз адвокати, 25-26 січня 2014 скоїли протиправні дії стосовно 17 осіб. Громадянам була незаконно обмежена особиста свобода, переважно, шляхом взяття під варту. Рішення приймалися без достатніх та належних доказів про вчинення ними масових заворушень для перешкоджання організації та проведенню подальших мирних зібрань, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в Черкасах та інших регіонах», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, екссудді підозрюються у винесенні «завідомо неправосудних рішень, здійснених в особистих інтересах».

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.