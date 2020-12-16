Двоє колишніх військових постануть перед судом за завдані державі збитки на 700 тис грн – ДБР

У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування щодо ексначальника речової та продовольчої служби тилу військової частини (старшого лейтенанта) і колишнього начальника речового складу військової частини (старшого матроса) у справі про заподіяння державі збитків на 700 тисяч гривень.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що старший лейтенант, перебуваючи на посаді начальника речової та продовольчої служби тилу військової частини, не забезпечив облік та не організував збереження речового майна, яке надходило до військової частини, а також не контролював роботу підлеглого – начальника речового складу військової частини. Старший матрос не вів кількісний та якісний облік матеріальних засобів, що знаходяться на складі військової частини, в тому числі книгу обліку наявності та руху військового майна по речовій службі, здійснював бездокументарну видачу невстановленим особам.

У відомстві нестачу майна (бронежилетів, шоломів і чохлів, рюкзаків) оцінили на суму у понад 716 000 гривень.

Повідомляється, що колишній старший лейтенант і старший матрос обвинувачуються у недбалому ставленні військової службової особи до служби.

«Обвинувальний акт направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала військова прокуратура Одеського гарнізону Південного регіону України», – повідомили в ДБР.

Справою займалися слідчі теруправління ДБР у Миколаєві.