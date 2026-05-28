ДБР: на Хмельниччині двоє військових загинули під час відбиття атаки РФ

У Хмельницькій області під час спроби відбиття атаки безпілотників загинули двоє військовослужбовців, ще одного бійця було госпіталізовано. Про це «Укрінформу» та РБК-Україна повідомила речниця Теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.



Це сталося 27 травня близько 11:15 в одному із сіл Дунаєвецької громади Кам’янець-Подільського району.

За попередньою інформацією, під час виконання бойового завдання з перехоплення російських цілей вибухнув боєприпас дрона-перехоплювача.

слідчі вилучили пульти керування та засоби комунікації для проведення експертиз та встановлюватимуть причини раптової детонації вибухонебезпечного предмета.

Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 3 ст. 414 Кримінального кодексу України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, що спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки).



