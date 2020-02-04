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04 лютого 2020, Київ 20:43
Новини | Події

ДБР заявляє про затримання посадовця секретаріату Кабміну за «2,5 мільйони гривень хабаря»

За даними ДБР, керівника управління затримали «безпосередньо під час одержання» двох мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань повідомляє про затримання в Києві начальника одного із управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за підозрою у вимаганні 2,5 мільйонів гривень хабаря.

«За попередньою інформацією, посадовець секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйони гривень. «Відкат» призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, керівника управління затримали «безпосередньо під час одержання» двох мільйонів гривень.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання відносно нього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Імені затриманого у ДБР не повідомляють.

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