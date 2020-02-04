ДБР заявляє про затримання посадовця секретаріату Кабміну за «2,5 мільйони гривень хабаря»

Державне бюро розслідувань повідомляє про затримання в Києві начальника одного із управлінь секретаріату Кабінету міністрів України за підозрою у вимаганні 2,5 мільйонів гривень хабаря.

«За попередньою інформацією, посадовець секретаріату Кабміну із залученням посередника вимагав від представника суб’єкта підприємницької діяльності 2,5 мільйони гривень. «Відкат» призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника», – йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, керівника управління затримали «безпосередньо під час одержання» двох мільйонів гривень.

«Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання відносно нього запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Імені затриманого у ДБР не повідомляють.