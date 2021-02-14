У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве

У Дніпрі ввечері 14 лютого на Алеї героїв відбулась акція вшанування пам’яті українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве шість років тому, в лютому 2015 року. Захід провели з ініціативи громадськості.

Учасники акції – громадські активісти, волонтери, колишні бійці – запалили лампадки в пам’ять про загиблих.

Тих, хто загинув у районі Дебальцевого, згадали поіменно.

За словами військового капелана Дмитра Поворотного, зачитали майже 300 імен, які значаться в Книзі пам’яті загиблих.

Священники Православної церкви України відслужили панахиду.

«Ми згадали поіменно полеглих, і ми будемо це робити. І хай Господь дає сили нести по життю достойно свій хрест, як несли ті, кого ми згадуємо, і довести до перемоги ту справу, яку вони розпочали», – сказав військовий капелан Дмитро Поворотний.

На завершення учасники акції разом виконали гімн України.

Головні бої за місто Дебальцеве тривали з 21 січня до 18 лютого 2015 року. Із падінням Донецького аеропорту російські гібридні сили почали наступ на місто, що є великим залізничним вузлом і лежить на автошляху міжнародного значення й поєднує Луганськ із Донецьком.

Дані про втрати українських військ у цих боях значно різняться. Зокрема, в Генеральному штабі Збройних сил України заявляли, що загинули 110 військовослужбовців, 270 були поранені. Потім з’явилися цифри в 136 загиблих і 331 пораненого. Журналісти й волонтери називали числа в 159, 179 і 205 загиблих, число поранених оцінювали приблизно в 500.

Українська «Вікіпедія» перелічує імена 295 загиблих у боях за Дебальцеве чи внаслідок цих боїв, починаючи з серпня 2014 року – з них 48, як мовиться в статті, загинули до початку головних боїв із 21 січня 2015-го.