У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве

У Дніпрі на Алеї пам’яті відбулася акція вшанування пам’яті українських бійців, загиблих у боях за Дебальцеве. Захід відбувся з ініціативи громадськості.

Учасники акції – громадські активісти, волонтери, священики, рідні загиблих на Донбасі бійців – засвітили лампадки та свічки.

За словами одно з організаторів, військового капелана Дмитра Поворотного, лютий 2015 року був справді лютим: тривали останні бої в Дебальцевому, були великі втрати – загиблі, полонені, безвісти зниклі.

«Бої за Дебальцеве тривали десь півроку, починаючи з кінця липня 2014 року, і ось в оці дні лютого були останні дні боїв. Загинуло багато людей. Також на початку 2015 року були бої за Донецький аеропорт. Дуже важкі для мене спогади. Чи не щодня ми ховали загиблих хлопців. Але ці спогади дають нам міцно стояти на землі й рухатись вперед», – сказав він.

Священики кількох конфесій відслужили спільну панахиду.

Усіх загиблих під Дебальцевим українських бійців учасники акції згадали поіменно.

«Понад двісті прізвищ загиблих. Ми вирішили зачитати повністю – прізвище, ім’я, по-батькові, – згадати кожного так, як його називали за життя. Це показує, що ми пам’ятаємо, що жертви були немарні. Багато з них загинули страшною смертю, багато з них були належно поховані через довгий час після смерті», – сказав Дмитро Поворотний.

Учасники акції поклали квіти до стел із портретами загиблих бійців.

18 лютого 2015 року розпочалась операція виведення українських військових підрозділів із Дебальцевського плацдарму. Дебальцеве – місто з великим залізничним вузлом, через який здійснюється залізничне сполучення Луганська з Донецьком. Для того, щоб відновити це сполучення і вибити українські війська з міста, тоді до боїв вдруге після подій в Іловайську 2014 року були масово залучені частини кадрових сил Збройних сил Росії.