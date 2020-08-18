Міністр оборони Британії прибув до Києва

У вівторок, 18 серпня, до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це повідомило посольство Сполученого королівства в Україні.

«На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, мета візиту Воллеса – «демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері».

Зазначається, що делегація Міністерства оборони Великої Британії вшанувала пам’ять полеглих українських військових, які загинули на Донбасі.