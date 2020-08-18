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18 серпня 2020, Київ 12:37
Новини | Політика

Міністр оборони Британії прибув до Києва

Воллес зустрівся з представниками міністерства оборони України

У вівторок, 18 серпня, до Києва прибув міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це повідомило посольство Сполученого королівства в Україні.

«На порядку денному посилення співпраці між Великою Британією та Україною у сфері оборони та безпеки», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, мета візиту Воллеса – «демонстрація воєнно-політичної підтримки України, вивчення аспектів реалізації двосторонніх домовленостей у контексті розвитку українсько-британського співробітництва в оборонній сфері».

Зазначається, що делегація Міністерства оборони Великої Британії вшанувала пам’ять полеглих українських військових, які загинули на Донбасі.

Делегація міноборони Британії вшанувала пам'ять загиблих на Донбасі військових
Делегація міноборони Британії вшанувала пам'ять загиблих на Донбасі військових

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