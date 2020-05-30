У Зеленського реально є шанс увійти в історію – Деканоїдзе

Колишня очільниця Національної поліції Хатія Деканоїдзе вважає, що у шостого президента України Володимира Зеленського є шанс увійти в історію, але за однієї умови. Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я бачу його як людину нової формації: молодий, який хоче щось змінити. Я бачу, що у нього реально є шанс увійти в історію, якщо спрямувати країну в правильне русло (і правоохоронну систему, і економіку)», – припустила Деканоїзде.

При цьому, за її словами, у команди чинного президента ще є шанс завершити реформу Національної поліції, яка нині, на думку Деканоїдзе, провалена.

«Я думаю, що реформа в Україні може бути завершена протягом наступного року-півтора. Тобто я думаю, що політична кон’юнктура дійде до цього, – заявила колишня очільниця Нацполіції. – Треба звільнити повністю правоохоронну систему від політики, інакше, звісно, завжди будуть страждати звичайні люди. Це – моя думка. І я коли йшла з посади, теж про це говорила. Це – дуже важливо».

Окрім того, на думку Деканоїдзе, саме від президента Зеленського може зараз залежати питання відставки чинного голови МВС Арсена Авакова.

«Коли команда політична, то вони, звісно, мають понести політичну відповідальність», – вважає вона.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію України у 2015–2016 роках.