Віцеспікерка Ради анонсувала законодавство, щоб «і чоловік, і дружина могли йти у декрет»

У Верховній Раді працюють над законодавством, щоб «і чоловік, і дружина могли йти у декрет», повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Чому ви не можете побути у декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць у декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо ухвалити, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти у декрет. Нічого тут складного немає. Це просто такі ментальні матріархальні якісь вже стереотипи, які в нас навіяли», – сказала Кондратюк в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».