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19 липня 2020, Київ 23:22
Новини | Політика

Віцеспікерка Ради анонсувала законодавство, щоб «і чоловік, і дружина могли йти у декрет»

Кондратюк: чому ви не можете побути у декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць у декреті?

У Верховній Раді працюють над законодавством, щоб «і чоловік, і дружина могли йти у декрет», повідомила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Чому ви не можете побути у декреті місяць, наприклад, а потім дружина місяць у декреті? До речі, законодавство це теж ми зараз хочемо ухвалити, щоб мали можливість і чоловік, і дружина йти у декрет. Нічого тут складного немає. Це просто такі ментальні матріархальні якісь вже стереотипи, які в нас навіяли», – сказала Кондратюк в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Що треба, аби чоловік пішов у декрет?

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