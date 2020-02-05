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05 лютого 2020, Київ 22:37
Новини | Міжнародні

У Фінляндії хочуть зрівняти тривалість декретної відпустки для жінок і чоловіків

Очікується, що партнери зможуть передавати одне одному частину своєї «квоти» декрету

Уряд Фінляндії оголосив про плани зрівняти тривалість оплачуваних відпусток із догляду за дитиною для чоловіків та жінок, передає ВВС.

Очікується, що такі нововведення забезпечать гендерну рівність і дозволять чоловікам більше часу проводити з дітьми. В разі схвалення відповідних змін, тривалість декрету для чоловіків складатиме, як і для жінок, майже 7 місяців. При цьому партнери зможуть передавати одне одному частину своєї «квоти» декрету. Неповним родинам, де дитину виховує один з батьків, надаватимуться одразу дві квоти.

У Фінляндії чоловіки і нині мають право йти у декретну відпустку, але користується цим лише один з чотирьох фінських чоловіків.

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