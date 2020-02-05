У Фінляндії хочуть зрівняти тривалість декретної відпустки для жінок і чоловіків

Уряд Фінляндії оголосив про плани зрівняти тривалість оплачуваних відпусток із догляду за дитиною для чоловіків та жінок, передає ВВС.

Очікується, що такі нововведення забезпечать гендерну рівність і дозволять чоловікам більше часу проводити з дітьми. В разі схвалення відповідних змін, тривалість декрету для чоловіків складатиме, як і для жінок, майже 7 місяців. При цьому партнери зможуть передавати одне одному частину своєї «квоти» декрету. Неповним родинам, де дитину виховує один з батьків, надаватимуться одразу дві квоти.

У Фінляндії чоловіки і нині мають право йти у декретну відпустку, але користується цим лише один з чотирьох фінських чоловіків.