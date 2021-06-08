У США зареєстрований препарат, що уповільнює розвиток деменції

Вперше за останні два десятиліття Американське управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило препарат проти хвороби Альцгеймера - найпоширенішого виду старечої деменції. Понад 30 мільйонів жителів Землі страждають на хворобу Альцгеймера. Переважно це люди старше 65 років.

Як повідомляє ВВС, препарат, розроблений компанією Biogen, надійде у продаж під комерційною назвою Aduhelm. Випробування препарату показали, що він впливає на глибинні причини, а не на симптоми хвороби.

Препарат підходить пацієнтам молодше 80 років, яким встановили точний діагноз.

Наголошується, що ліки не слід сприймати як панацею від хвороби. Чимало лікарів висловлюють сумніви в його ефективності. Проте реєстрація препарату, як очікується, дасть поштовх дослідженням в області боротьби з деменцією. Ця галузь медицини традиційно отримує менше інвестицій в порівнянні з онкологією або кардіологією.

Наприкінці 2019 американський виробник Biogen проаналізував великий обсяг даних про вплив препарату на здоров’я пацієнтів. З’ясувалося, що препарат уповільнює ослаблення здібностей людини до роздумів та орієнтації – якщо застосовується в більш високих дозах.