Помпео виступив із заявою до Міжнародного дня демократії

Державний секретар США Майк Помпео виступив із заявою з нагоди Міжнародного дня демократії, який відзначається 15 вересня.

«В той час, як Сполучені Штати віддають належне урядам, які проводять реформи з метою процвітання громадянського суспільства, ми, як і раніше, глибоко стурбовані глобальною тенденцією до скорочення громадянського простору», – йдеться в заяві Помпео.

Держсекретар США зазначив, що саме громадянський простір забезпечує захист прав і основних свобод людини, боротьбу з корупцією та прозорість держави.

Міжнародний день демократії був встановлений Генасамблеєю ООН в грудні 2007 року. Наступного року цей день почали відзначати щорічно 15 вресня.

За підсумками минулого року Україна посіла 84-те місце у рейтингу «Індекс демократії», лишивши за собою статус «гібридної демократії». Найбільш демократичними були названі Норвегія, Ісландія та Швеція.