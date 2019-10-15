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15 Жовтень 2019, Київ 21:40
Новини | Суспільство

ООН проголосила Міжнародний день загального доступу до інформації

На засіданні Генасамблеї ООН схвалили резолюцію, яка проголошує Міжнародний день загального доступу до інформації

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На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 15 жовтня схвалили резолюцію, яка проголошує Міжнародний день загального доступу до інформації. Його відзначатимуть щороку 28 вересня.

Ініціаторами проголошення цього дня виступила Україна і ще п’ять країн: Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія, Сьєрра-Леоне, повідомляє агентство «Укрінформ».

ООН закликає відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації не тільки держави-члени, але й міжнародні організації, неурядові установи та громадянське суспільство.

У резолюції наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантується статтею 19-ю Загальної декларації прав людини.

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