ООН проголосила Міжнародний день загального доступу до інформації

На засіданні Генеральної Асамблеї ООН 15 жовтня схвалили резолюцію, яка проголошує Міжнародний день загального доступу до інформації. Його відзначатимуть щороку 28 вересня.

Ініціаторами проголошення цього дня виступила Україна і ще п’ять країн: Аргентина, Канада, Коста-Ріка, Ліберія, Сьєрра-Леоне, повідомляє агентство «Укрінформ».

ООН закликає відзначати Міжнародний день загального доступу до інформації не тільки держави-члени, але й міжнародні організації, неурядові установи та громадянське суспільство.

У резолюції наголошується, що право кожного на пошук, отримання та поширення інформації гарантується статтею 19-ю Загальної декларації прав людини.