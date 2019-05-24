Київський метрополітен повідомив про можливі обмеження в роботі низки станцій на День Києва 25 і 26 травня.
У метрополітені розповіли, що на вхід обмежать:
- станцію «Контрактова площа» після проведення святкових концертів на Контрактовій площі (25 та 26 травня);
- станцію «Виставковий центр» після проведення концерту на території Національного комплексу «Експоцентр України» (26 травня);
- станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» після закінчення матчу «Динамо» – «Львів» (близько 19:00 26 травня).
У метрополітені наголосили, що ці станції не закриватимуть. Їх обмежать на вхід для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.
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