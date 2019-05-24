Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Травень 2019, Київ 11:15
Новини | Політика

Київський метрополітен повідомив про можливі обмеження в роботі низки станцій на День Києва

Обмеження в роботі метро можливі 25 і 26 травня

Дивитись коментарі

Київський метрополітен повідомив про можливі обмеження в роботі низки станцій на День Києва 25 і 26 травня.

У метрополітені розповіли, що на вхід обмежать:

  • станцію «Контрактова площа» після проведення святкових концертів на Контрактовій площі (25 та 26 травня);
  • станцію «Виставковий центр» після проведення концерту на території Національного комплексу «Експоцентр України» (26 травня);
  • станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» після закінчення матчу «Динамо» – «Львів» (близько 19:00 26 травня).

У метрополітені наголосили, що ці станції не закриватимуть. Їх обмежать на вхід для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG