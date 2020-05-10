День на фронті: штаб ООС повідомляє про шість обстрілів

Гібридні російські сили шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, при цьому бойовики застосовували міномети калібрів 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема зафіксували три обстріли позицій українських військових поблиху Авдіївки, в тому числі з мінометів.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Оріхового окупанти двічі обстрілювали позиції Об’єднаних сил з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з Новотошківським ворог застосував міномет 120-го калібру», – повідомляє штаб.

Внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, звинувачує ЗСУ в обстрілі окупованої ним території 10 травня. Аналогічне угруповання «ЛНР» наразі подібних заяв не робило.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.